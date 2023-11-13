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        Afgan madencinin ölümünde 6 şüpheli adliyede (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 19:18 Güncelleme: 13.11.2023 - 19:20
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        Afgan madencinin ölümünde 6 şüpheli adliyede (2)
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        Zonguldak´ta yanmış cesedi bulunan Afgan madenci Vezir Mohammad Nourtani´nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden ocak sahibi olduğu ileri sürülen Enver Gideroğlu (33), Hakan Körnüş (45) ile Ahmet Aydın (51) 'nitelikli kasten öldürme' suçundan tutuklandı. S.K. (27), E.D. (21) ve A.Ç. (45) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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