Zonguldak'ta denizde hortum oluştu
ZONGULDAK'ınEreğli ilçesinde yağmur aralıklarla devam ederken, denizde aynı anda iki ayrı hortum oluştu.
ZONGULDAK'ınEreğli ilçesinde yağmur aralıklarla devam ederken, denizde aynı anda iki ayrı hortum oluştu.
Ereğli ilçesinde gün boyu yağmur aralıklarla etkili oldu. Yağışla birlikte denizde hortum meydana geldi. Kıyıya yakın bir noktada oluşan iki ayrı hortum, bölge halkını tedirgin etti. İlçede yaşayanlar , denizde oluşan hortumları cep telefonlarıyla görüntüledi.
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