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        Zonguldak'ta denizde hortum oluştu

        ZONGULDAK'ınEreğli ilçesinde yağmur aralıklarla devam ederken, denizde aynı anda iki ayrı hortum oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 16:58 Güncelleme: 16.11.2023 - 17:05
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        Zonguldak'ta denizde hortum oluştu
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        ZONGULDAK'ınEreğli ilçesinde yağmur aralıklarla devam ederken, denizde aynı anda iki ayrı hortum oluştu.

        Ereğli ilçesinde gün boyu yağmur aralıklarla etkili oldu. Yağışla birlikte denizde hortum meydana geldi. Kıyıya yakın bir noktada oluşan iki ayrı hortum, bölge halkını tedirgin etti. İlçede yaşayanlar , denizde oluşan hortumları cep telefonlarıyla görüntüledi.

        Galeri
        Galeri

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