Zonguldak'ta sağanak ve fırtına; ağaçlar devrildi, gemi karaya oturdu (8)

3AYRIHEYELAN OLDU, YOL KAPANDI

Zonguldak'ta etkili olan fırtına ve sağanak yağışla birlikte İstanbul yolunda 3 ayrı noktada heyelan meydana geldi. Zonguldak'tan Ereğli'ye ve Ereğli'den kent merkezine gidiş istikametlerini toprak yığınları kapattı. Polis ekipleri kavşaklarda önlem alarak sürücülerin geçişine izin vermedi. Ekiplerin heyelanları temizleme ve yolu açma çalışmaları sürüyor.

ILIKSU DERESİ YİNE TAŞTI

Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki hemen hemen her sağanak yağışın ardından taşan Ilıksu Deresi'nde sular yükseldi. Yükselen sular mahallenin içine aktı.