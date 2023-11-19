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        Zonguldak'ta sağanak ve fırtına; ağaçlar devrildi, gemi karaya oturdu (8)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 19:18 Güncelleme: 19.11.2023 - 19:18
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        Zonguldak'ta sağanak ve fırtına; ağaçlar devrildi, gemi karaya oturdu (8)
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        3AYRIHEYELAN OLDU, YOL KAPANDI

        Zonguldak'ta etkili olan fırtına ve sağanak yağışla birlikte İstanbul yolunda 3 ayrı noktada heyelan meydana geldi. Zonguldak'tan Ereğli'ye ve Ereğli'den kent merkezine gidiş istikametlerini toprak yığınları kapattı. Polis ekipleri kavşaklarda önlem alarak sürücülerin geçişine izin vermedi. Ekiplerin heyelanları temizleme ve yolu açma çalışmaları sürüyor. 

        ILIKSU DERESİ YİNE TAŞTI

        Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki hemen hemen her sağanak yağışın ardından taşan Ilıksu Deresi'nde sular yükseldi. Yükselen sular mahallenin içine aktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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