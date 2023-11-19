Zonguldak'ta sağanak ve fırtına; ağaçlar devrildi, gemi karaya oturdu (9)

KAMERUNBAYRAKLIGEMİDE YAŞANAN PANİK ANLARI KEMERADA

Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde fırtına nedeniyle karaya oturan Kamerun bayraklı 'Pallada' isimli kuru yük gemisinde yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir personelin sahil güvenlik ile irtibata geçtiği o anlarda yardım istediği görüldü. Personelin, 'Koordinatları bilmiyorum. Dışarıda biri varsa bize yardım etsin. Açıkta değiliz, gemi ortadan bölündü. Ben bilmiyorum. oturmuşuz' dediği duyuldu. Geminin koordinatları da kameraya yansıdı. Daha sonra karaya oturan gemideki 13 personel, halatlarla tahliye edildi. `Pallada´ gemisinin 1968 yapımı olduğu öğrenildi.

DİĞER KAYIP GEMİDEN HABER ALINAMIYOR

Sabah saatlerinde Ereğli açıklarında fırtınaya yakalanan ve irtibat kopan `Kafkametler´ adlı Türk gemisine ve mürettebatına hala ulaşılamadı. Hava şartlarının elverişli olması durumunda havadan ve denizden arama kurtarma çalışması yapılacak olan `Kafkametler´ gemisinin 1992 yapımı olduğu belirtildi.