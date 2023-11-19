Zonguldak'ta sağanak ve fırtına; ağaçlar devrildi, gemi karaya oturdu (10)

MAHSURKALANAİLE BOTLA KURTARILDI

Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde fırtına ve sağanak yağış etkili oldu. R.G., Kızılca Beldesi´nde yaşayan 55 ve 61 yaşlarında kalp ve tansiyon hastası olan anne ve babasına ulaşamayınca hayatlarından endişe ederek jandarmadan yardım istedi. Çiftin oturduğu bölgede meydana gelen heyelan nedeniyle ekipler eve ulaşamadı. Telefonların çekmediği bölgede aileyle iletişim kurulamadı. Yürüyerek bölgeye giden jandarma personelleri bölgeyi su bastığını, insanların evde mahsur kaldığını belirledi. Heyelan, iş makinası yardımıyla kaldırıldı. Daha sonra itfaiyenin arama kurtarma botu bölgeye sevk edildi. Karı- koca, mahsur kaldıkları evlerinden bot yardımıyla kurtarıldı. Kadının kurtarıldıktan sonraki mutluluğu bir kişi tarafından kameraya kaydedildi.

JANDARMA GÖĞSÜNE KADAR SUYA GİRDİ

Aşırı yağışlardan dolayı su taşkınlarının yaşandığı Ereğli ilçesi Kızılca Beldesi´nde 2 erkek, 2 kadın ve 2 köpek araçta mahsur kaldı. Durumu 112´ye bildiren vatandaşlara ulaşan jandarma ekipleri, insanları tahliye etti. Araçtan çıkamayan köpekleri kurtarmak için bir jandarma personeli yüksek suların içine girdi. Suyun yüksekliğinin jandarmanın göğsüne kadar geldiği görülürken, insanlar ve köpekler zarar görmeden kurtarıldı.