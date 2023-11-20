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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 04:08 Güncelleme: 20.11.2023 - 04:08
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        İçişleriBakanıAli Yerlikaya:Olumsuz hava koşullarında Diyarbakır Hani ilçesinde 1 vatandaşımız, Batman'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. İki ilimizde ise 50 vatandaşımız yaralandı.

         

        DHA-Genel - Türkiye-Zonguldak -

        2023-11-20 03:58:20

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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