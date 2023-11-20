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        BAKAN YERLİKAYA, OLUMSUZ HAVA KOŞULLARININ ACI BİLANÇOSUNU PAYLAŞTI: 2 ÖLÜ, 50 YARALI, 12 DENİZCİ KAYIP

        İÇİŞLERİBakanı Ali Yerlikaya, yurt genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Diyarbakır´ın Hani ilçesinde 1 kişi ile Batman´da 1 kişinin sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığı açıkladı. Yerlikaya, Zonguldak açıklarında gündüz saatlerinde irtibatın kesildiği Türk bayraklı `Kafkametler´ adlı kuru yük gemisinin ise mendireğe çarpması sonucu battığını belirterek, "Bu kadar olumsuz bir hava koşulu ortamında maalesef `Kafkametler´ adlı gemimizde bulunan 12 Türk mürettebatın da arama kurtarma faaliyetini yapamadık. Olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle birlikte hemen arama kurtarma faaliyetlerine başlanılacaktırö dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 05:18 Güncelleme: 20.11.2023 - 05:18
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        BAKAN YERLİKAYA, OLUMSUZ HAVA KOŞULLARININ ACI BİLANÇOSUNU PAYLAŞTI: 2 ÖLÜ, 50 YARALI, 12 DENİZCİ KAYIP
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        İÇİŞLERİBakanı Ali Yerlikaya, yurt genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Diyarbakır´ın Hani ilçesinde 1 kişi ile Batman´da 1 kişinin sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığı açıkladı. Yerlikaya, Zonguldak açıklarında gündüz saatlerinde irtibatın kesildiği Türk bayraklı `Kafkametler´ adlı kuru yük gemisinin ise mendireğe çarpması sonucu battığını belirterek, "Bu kadar olumsuz bir hava koşulu ortamında maalesef `Kafkametler´ adlı gemimizde bulunan 12 Türk mürettebatın da arama kurtarma faaliyetini yapamadık. Olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle birlikte hemen arama kurtarma faaliyetlerine başlanılacaktırö dedi.

        Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtınada 2 geminin karaya oturması 1 geminin de kaybolmasının ardından gece geç saatlerde kente gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ereğli İlçe Kaymakamlık binasında Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve il müdürleri ile güvenlik güçlerinden bilgi aldı. 1 saatten uzun süren brifingin ardından basın açıklaması yapan Bakan Yerlikaya, "19 Kasım Pazar günü, gün başlamadan önce Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, Türkiye genelinde 29 şehrimizle ilgili turuncu alarm verdi. Ama gün içerisinde bu turuncu uyarı 41 şehre kadar yükseldi. Sağanak yağış, fırtına uyarısı, bütün medya aracılığıyla hem Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, hem İçişleri Bakanlığı, AFAD başkanlığı tarafından da yapıldı. Büyük hazırlıklar yapıldı. Valiliklerimizin koordinasyonlarında belediyeler, sivil toplum kuruluşları gerçekten önemli hazırlıklar yaptılar.ö diye konuştu.

        2 CAN KAYBI, 50 YARALI

        AFAD verilerini paylaşan Bakan Yerlikaya, "16 ilimizde, bin 611 vatandaşlarımızdan gelen ihbar sayısı var. 65 çatı uçması, 270 ağaç devrilmesi, 102 su basması ve bin 150 diğer olaylar olmak üzere toplam bin 611 ihbar. Maalesef 2 can kaybı var. Diyarbakır Hani ilçemizde 1 kişi, Batman ilinde meydana gelen aşırı yağışlar sebebiyle yine 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Biz hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad olsun diyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz.  Yine 2 ilimizde 50 yaralı var. Yaralı vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rabbimizden acil şifalar diliyoruz. Zarar gören araç sayılarımız 4 ilde 16. Şu ana kadar 16 ilimizde 7 bin 17 başta valilerimizin koordinasyonu olmak üzere yine AFAD'ımızın koordinesiyle 7 bin 17 görevli arkadaşlarımız var. Dört ilde 109 vatandaşımızdan yapılan ihbarlar üzerine bu görevli olan arkadaşlarımız tarafından da kurtarıldı.ö Açıklamasında bulundu.

        `KAFKAMETLER KURU YÜK GEMİSİ BATTI, 12 MÜRETTEBATLA İRTİBAT KURULMADI´

        Bakan Yerlikaya, Zonguldak açıklarında fırtınaya yakalanan gemilerle ilgili de bilgi vererek şunları söyledi:

        "Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir'e gitmek üzere limandan ayrılan Türk bayraklı `Kafkametler´ adlı kuru yük gemisi sürüklenerek mendireğe çarpmak suretiyle batmıştır. Gemide bulunan 12 Türk mürettebat ile halen irtibat kurulamamıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri, AFAD, Kıyı emniyeti, jandarma, emniyet, itfaiye ekipleri hazır beklemektedir. Olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle birlikte hemen arama kurtarma faaliyetlerine başlanılacaktır. Yine bugün öğlene doğru AFAD'ın da kamuoyuyla paylaştığı gibi limanda bağlı bulunan Kamerun bayraklı `Pallada´ isimli kargo gemisi, halatının kopması nedeniyle sürüklenerek karaya oturmuştur. Gemide bulunan 13 mürettebat itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştır. Bir başka gemi Kamerun bayraklı `Sormonsky 45´ adlı kargo gemisinin de yine halatının kopmasıyla sürüklendiği, liman römorkuru tarafından 12 mürettebatıyla yedeğe alınarak kurtarılmıştır.ö

        'ARAMA ÇALIŞMALARINA HAVA İYİ OLURSA SABAH BAŞLANACAK'

        Sabah havanın daha iyi olacağı bilgisini aldıklarını söyleyen Bakan Yerliklaya, "Dün sabah erken vakitlerde rüzgarın zaman zaman 74 nata ulaştığını, dalga boyunun 9 metreye ulaştığını, görüşün maalesef 25 metreye düştüğünü, buradaki toplantıda bulunan arkadaşlarımız paylaştılar, anlattılar. Tabii bu kadar olumsuz bir hava koşulu ortamında maalesef `Kafkametler´ adlı gemimizde bulunan 12 vatandaşımız yani 12 Türk mürettebatın da arama kurtarma faaliyetini yapamadık. Üzülerek bunu belirtmek istiyorum. Duamız sabahleyin gün aydınlanır, aydınlanmaz inşallah olumlu havanın bize arama kurtarma çalışmaları yapmaya fırsat vermesini bekliyoruz. Ve az önce de ifade ettim, Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri, AFAD, kıyı emniyeti, jandarma, emniyet, itfaiye ekipleri hepimiz hazır ve olumsuz hava koşulları bize durur ve olumlu hale gelir gelmez de arama kurtarma çalışmalarımıza başlayacağız.ö dedi.

        Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın süreci anbean takip ettiğini de ifade ederek şöyle konuşu:

        "Bilgileri arz ediyoruz. Duamız, temennimiz, bu kardeşlerimize bir an önce ulaşmak. Allah tekrarından tüm afetlerden ülkemizi, şehrimizi korusun diyoruz. Hepimize geçmiş olsun diyoruz. Tekrar hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, hemşehrilerimize de sabır diliyorum. Yaralı olan vatandaşlarımıza da tekrar Rabb'imden acil şifalar diliyorum. Hepimize geçmiş olsun diyorum.ö 

        Görünü Dökümü:

        -İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması

         

        DHA-Gündem - Türkiye-Zonguldak / Ereğli - Ali Sencer ARSLAN, Sinan KABATEPE

        2023-11-20 05:17:04

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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