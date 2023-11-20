Zonguldak'ta batan gemideki haber alınamayan mürettebatın listesi ortaya çıktı (3)

BATANGEMİNİNSON GÖRÜNTÜSÜ

Rusya'nın Temruk Limanı'ndan yüklediği ferrosilikonu, İzmir'in Aliağa Limanı'na götürmek üzere yola çıkan ve dün Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan 'Kafkametler' isimli geminin, son görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, geminin denizde sürüklendiği görüldü.

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