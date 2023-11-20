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        Zonguldak'ta batan gemideki haber alınamayan mürettebatın listesi ortaya çıktı (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 12:58 Güncelleme: 20.11.2023 - 13:00
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        Zonguldak'ta batan gemideki haber alınamayan mürettebatın listesi ortaya çıktı (3)
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        BATANGEMİNİNSON GÖRÜNTÜSÜ

        Rusya'nın Temruk Limanı'ndan yüklediği  ferrosilikonu, İzmir'in Aliağa Limanı'na götürmek üzere yola çıkan ve dün Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan 'Kafkametler' isimli geminin, son görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, geminin denizde sürüklendiği görüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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