Kayıp denizcileri arama çalışmaları 4'üncü gününde (4)
ARAMAÇALIŞMALARIDEVAM EDİYOR
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan 'Kafkametler' isimli Türk gemisinin mürettebatını arama çalışmaları havadan, denizden ve karadan devam ediyor. Geminin batık bölümünün tespit edildiği noktada ise dalgıçlar ve robotlar ile çalışma yürütülüyor.
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