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        Kayıp denizcileri arama çalışmaları 4'üncü gününde (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 16:58 Güncelleme: 22.11.2023 - 17:00
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        Kayıp denizcileri arama çalışmaları 4'üncü gününde (4)
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        ARAMAÇALIŞMALARIDEVAM EDİYOR

        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan 'Kafkametler' isimli Türk gemisinin mürettebatını arama çalışmaları havadan, denizden ve karadan devam ediyor. Geminin batık bölümünün tespit edildiği noktada ise dalgıçlar ve robotlar ile çalışma yürütülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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