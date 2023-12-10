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        HEYELAN ALTINDA KALAN EV YIKILDI; ANNE VE OĞLU İÇİN ARAMA- KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI (4)  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 02:58 Güncelleme: 10.12.2023 - 02:58
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        HEYELAN ALTINDA KALAN EV YIKILDI; ANNE VE OĞLU İÇİN ARAMA- KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI (4)  
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        GÖÇÜKALTINDAKALAN 21 PERSONELİN TAMAMI KURTARILDI

        Zonguldak´ta meydana gelen heyelanla ilgili AFAD Başkanlığı´nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 21 personelin göçük altında kaldığı ve kurtarılarak hastanelere kaldırıldıkları belirtildi. Göçük altında kalan anne ve oğlu için arama- kurtarma çalışmalarına, madenci, itfaiye ve 112 ekiplerinin katıldığının belirtildiği açıklamada, "Arama- kurtarma çalışmaları sırasında ikinci bir heyelan meydana gelmiş ve ekiplerimizden 21 personel göçük altında kalmıştır. Göçük altında kalan personellerimiz kurtarılarak hastaneye sevk edilmiş olup sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alınmıştır. Yaralı personelimize Allah'tan acil şifalar dileriz. Bölgede arama- kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Ankara, Sakarya, İstanbul, Eskişehir, Afyonkarahisar, Düzce, Çorum, Karabük AFAD il ekiplerimizden Arama- Kurtarma Personelimiz, araç ile çalışmalara destek vermek üzere bölgeye sevk edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

        O ANLARI ANLATTI

        İlk heyelan sonrası arama- kurtarma ekiplerinin toprak altında kaldığı 2'nci heyelan anlarını anlatan Hayrullah Malakçı (60), "Çalışma anında aniden orada ikinci kayma oldu. O anda orası karıştı. Kime ne olduğu belli olmadı. O anda canla başla çalışıldı. Orada emniyet güçleri duranları dağıttı. Biz de kendimizi zor kurtardık. Kendimizi zor attık aşağıya. Orada kurtarma ekipleri çalışıyordu. Onlar da bir şey anlayamadan hepimiz heyelanı yaşadık. İçeridekileri tanıyorum, onlara ulaşılamadı. O heyelan anında durduruldu çalışma. Şu an devam ediyor. Korktum, kendimi kaybettim o an. Çamurların içinden kaçtık, kıl payı kurtardık kendimizi" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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