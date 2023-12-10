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        HEYELAN ALTINDA KALAN EV YIKILDI; ANNE VE OĞLU İÇİN ARAMA- KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI (5)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 03:48 Güncelleme: 10.12.2023 - 03:48
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        HEYELAN ALTINDA KALAN EV YIKILDI; ANNE VE OĞLU İÇİN ARAMA- KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI (5)
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        BAKANYARDIMCISIKARALOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu, Zonguldak Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) açıklamada bulundu. Karaoğlu, "Saat 19.53 civarlarında Zonguldak merkez ilçe, Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta bir heyelan, toprak kayması meydana geldi. Bu toprak kaymasında tek katlı ev zarar gördü. İki vatandaşımız maalesef göçük altında kaldı. Perihan Çakar 82 yaşında, oğlu Sait Çakar 51 yaşında. İhbarı alır almaz, AFAD ekipleri, Zonguldak Belediyemizin ekipleri, jandarmamız, emniyetimiz, sağlık ekipleri ve TTK'nın madencileri, bölgeye intikal etti ve arama- kurtarma faaliyetleri başladı. Ama bir taraftan da yağmur da yağmaya devam ediyordu. Saat 22.10 civarlarında arama- kurtarma faaliyetinde bulunan arkadaşlarımızın üzerine maalesef ikinci bir heyelan, toprak kayması yaşandı. Arama- kurtarma faaliyetlerine katılan 21 arkadaşımız yaralanmış ve hastanelerimize tedavi müracaat etmişlerdir. Bu 21 arkadaşımızın 15´i ayakta, tedavileri yapılarak taburcu edildiler. Şu anda 6 arkadaşımızdan 4´ü Atatürk Devlet Hastanesi'nde, 2´si Bülent Ecevit Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor. Birisinin ayak kırığı var. Diğerlerinde doku zedelenmesi var ve tedavileri şu anda hastanelerimizde devam ediyor" dedi.

        ARAMA- KURTARMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

        Arama- kurtarma çalışmalarına ara verildiğini, sabah yeniden başlanacağını belirten Bakan Yardımcısı Karaoğlu, "Şu anda arama- kurtarma faaliyetlerine mecburen ara vermiş durumdayız. Hala risk var, tehlike var. Ancak sabah gün doğumundan sonra yeniden arama- kurtarma faaliyetlerine başlayabileceğiz. 48 saattir, Zonguldak bölgesinde aralıksız yağmurun yağdığını ve metrekareye şu ana kadar 87 kilogram, yağmur yağdığını söylemek isterim. İnşallah sabah ilk ışıkla beraber arama- kurtarma faaliyetlerine devam edeceğiz ve bu 2 vatandaşımız Perihan Çakar ve Sait Çakar o bölgeden alırız diye temenni ediyoruz. Bölgede risk altında olan 14 evimiz de tahliye edildi. Bu 14 evde vatandaşımız çıkartıldı. Vatandaşlarımıza kalma yerleri sağlanmıştı fakat vatandaşlarımız kendi akrabalarının yanında kalmayı tercih etti. Biz yarın inşallah yine AFAD ekipleri, belediye ekipleri, TTK ekipleri, jandarmamız, emniyetimiz ile arama faaliyetlerine devam edeceğiz" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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