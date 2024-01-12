Yeğenini tabancayla vurup, intihar etti (2)

DÜKKANINSATILMASI KONUSUNDA TARTIŞMA YAŞAMIŞLAR

Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde amca Hüseyin Selam´ın (53), tartıştığı yeğeni Ekrem Selam´ı (20) tabancayla vurup yaraladıktan sonra intihar ettiği olayda detaylar ortaya çıkmaya başladı. İddiaya göre Ekrem Selam´ın babasının da ortak olduğu amcası Hüseyin Selam´ın işlettiği simit dükkanının satışı ile ilgili anlaşmazlık yaşadığı öğrenildi. Hüseyin Selam´ın dükkanı satmak istediği, Ekrem Selam´ın da buna karşı çıktığı belirtildi. Yaşanan tartışma sonucu çıkan kavgada Hüseyin Selam´ın, yeğeni Ekrem Selam´ı vurduktan sonra, yaşadığı pişmanlıkla intihar ettiği belirtildi.