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        Yeğenini tabancayla vurup, intihar etti (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 14:21 Güncelleme: 12.01.2024 - 14:25
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        Yeğenini tabancayla vurup, intihar etti (2)
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        DÜKKANINSATILMASI KONUSUNDA TARTIŞMA YAŞAMIŞLAR

        Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde amca Hüseyin Selam´ın (53), tartıştığı yeğeni Ekrem Selam´ı (20) tabancayla vurup yaraladıktan sonra intihar ettiği olayda detaylar ortaya çıkmaya başladı. İddiaya göre Ekrem Selam´ın babasının da ortak olduğu amcası Hüseyin Selam´ın işlettiği simit dükkanının satışı ile ilgili anlaşmazlık yaşadığı öğrenildi. Hüseyin Selam´ın dükkanı satmak istediği, Ekrem Selam´ın da buna karşı çıktığı belirtildi. Yaşanan tartışma sonucu çıkan kavgada Hüseyin Selam´ın, yeğeni Ekrem Selam´ı vurduktan sonra, yaşadığı pişmanlıkla intihar ettiği belirtildi.

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