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        Zonguldak Valisi: Dağıtılan kömürle ilgili sorun yaşayanlar mutlaka vakfımıza iletsin

        ZONGULDAK Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kentte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılan kömür çuvallarında, 'kabul edilebilir düzeyin üstünde' taş çıkmasıyla ilgili, süreçle ilgilendiklerini, mağduriyeti gidereceklerini söyledi. İlgili kurumların sözleşmelerinde sorun çıkması halinde telafi edileceğinin garanti altına alındığını belirten Hacıbektaşoğlu, "Dağıtılan kömürle ilgili sorun yaşayanların mutlaka vakfımıza iletmesini bekliyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 10:59 Güncelleme: 27.01.2024 - 11:00
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        Zonguldak Valisi: Dağıtılan kömürle ilgili sorun yaşayanlar mutlaka vakfımıza iletsin
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        ZONGULDAK Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kentte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılan kömür çuvallarında, 'kabul edilebilir düzeyin üstünde' taş çıkmasıyla ilgili, süreçle ilgilendiklerini, mağduriyeti gidereceklerini söyledi. İlgili kurumların sözleşmelerinde sorun çıkması halinde telafi edileceğinin garanti altına alındığını belirten Hacıbektaşoğlu, "Dağıtılan kömürle ilgili sorun yaşayanların mutlaka vakfımıza iletmesini bekliyoruz" dedi.

        Zonguldak Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 2023-2024 kışı için merkez ilçede 3 bin haneden her birine 800'er kilo olmak üzere toplam 2 bin 400 ton kömür dağıtımı planladı. Kasım ayında başlayan dağıtım süreci, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) himayesinde kömür sevkiyatı yapıldıkça devam etti. Ocak ayında dağıtılan kömürlerde taş olduğunu öne süren vatandaşlardan bazısı, sosyal medyadan tepki gösterdi, bazısı da Valiliğe başvuru yaptı. Yüzde 10 ve altındaki taş oranı, kömürün yapısı gereği kabul edilebilir olsa da yapılan incelemelerde bazı kömür çuvallarından 'kabul edilebilir düzeyin üstünde' taş tespit edildi. Konuyla ilgili inceleme başlatan Valilik, tespit edilen 70 haneye ilave kömür desteği verildiğini ve çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

        VATANDAŞA ÇAĞRI

        Yardım amacıyla devletin satın aldığı kömürlerde, taş oranının yüksek olması gibi hatalı durumlarda yapılan sözleşmenin, zararın firma tarafından telafi edilmesini garanti altına aldığını ifade eden Vali Osman Hacıbektaşoğlu, "Gerekli vasıflara sahip kömürü ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Şimdiye kadar bize ulaşan, tespit edilen vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderdik. Dağıtılan kömürle ilgili sorun yaşayanların mutlaka vakfımıza iletmesini bekliyoruz. Bize ulaşan vatandaşlarımızın da mağduriyetlerini de gidereceğiz" dedi.

        'SOBA KENDİNİ ISITIYOR'

        Kömür verilen M.T., "Kömür yanmıyor. Yani külü eleyemiyoruz, çünkü iri iri taşlar var. Sobanın içini komple indirip tekrar yakmamız gerekiyor. Kömür değil bu, çok değişik bir şey. Ben hayatımda hiç bu şekilde kömür görmedim. Kışın hiçbir şekilde tüp kullanmıyordum. Sobanın üstünde yemek yapıyordum. Ama şu an soba kendini anca ısıtıyor gibi. Evin içini ısıtmıyor" dedi.

        'TELAFİSİ YAPILSIN'

        Kömürü yakmaya başladıktan sonra gözlemlediklerini anlatan M.T., durumun telafi edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Kömürü kömürlüğe taşıdım. Eve çıktım ve fotoğrafladım. Çevremdeki kömür alan arkadaşlara söyledim. Onlar da aynı mağduriyeti yaşadıklarını, gitmeye çekindiklerini 'Seneye bize kömür vermezler' tarzında konuştular. Muhtarlarımız da dilekçe vermemi söylediler. Birkaç kişiye bundan bahsettim, yanıma geldiler. Kömüre baktılar 'Biz, böyle kömür görmedik' dediler. Taşı bana vermenize gerek yok. Ben sokaktan taş toplarım, yansa zaten. Kömürün bir şekilde telafisi yapılsın. Önümüz kar-kış biz ne yapacağız?" diye konuştu.

        'DİLEKÇE VEREMEYENLER VAR'

        Valilikteki toplantıda sorunun gündeme geldiğini ifade eden Yeşil Mahalle Muhtarı Arif Pınar, "Yıllarca kömürcülük yaptım. Böyle kömür görmedim. Taş toprak içerisinde bir kömür. Biz kimlere kömür verildiğini bilmiyoruz. Bana mağdur olup gelenlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Vatandaşın çoğu dilekçe veremiyor. Aynı sıkıntıyı bu sene kömür alanların hepsi yaşıyor. Dilekçe veremeyenlere de aynı şekilde kömür verilmesini istiyorum. Çünkü insanlar çekiniyor. Valilik ilave yardım yapıyor ama vatandaşın dilekçe vermesi gerekiyormuş. Kömür herkese verilmeli, dilekçe veremeyenler de var. Sıkıntı yaşıyorlar ama dertlerini anlatamıyorlar. Onun için herkese verilmeli" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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