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        Boşanmak isteyen eşini öldürüp kaçtı

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde anlaşmazlık yaşadığı eşi Bahar Kanyılmaz´ı (22) konuşmak için evinin önüne çağıran Tarık Kanyılmaz (25), çıkan tartışma sırasında tabanca ile vurdu. Başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olaydan sonra kaçan şüpheli Tarık Kanyılmaz'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 19:28 Güncelleme: 28.01.2024 - 19:30
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        Boşanmak isteyen eşini öldürüp kaçtı
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        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde anlaşmazlık yaşadığı eşi Bahar Kanyılmaz´ı (22) konuşmak için evinin önüne çağıran Tarık Kanyılmaz (25), çıkan tartışma sırasında tabanca ile vurdu. Başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olaydan sonra kaçan şüpheli Tarık Kanyılmaz'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Olay, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Tarık Kanyılmaz, anlaşmazlık yaşadığı eşi Bahar Kanyılmaz'ın oturduğu evin önüne gelerek konuşmak için binanın önüne çağırdı. Aşağıda buluşan ve konuşmak için daha tenha olan binanın yan tarafına geçen çift bir süre sonra tartışmaya başladı. Genç kadının boşanmak istediğini söylemesi üzerine Tarık Kanyılmaz, bir anda belindeki tabancısını çıkararak genç kadına kurşun yağdırıp olay yerinden kaçtı. 5 kez ateşlenen tabancadan çıkan kurşunların başına isabet ettiği kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan ve aşağı inen Bahar Kanyılmaz'ın kız kardeşi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        Kısa sürede adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Bahar Kanyılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

        Eşini kurşun yağdırıp, olay yerinden kaçan Tarık Kanyılmaz'ın yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ayrıca, Bahar Kanyılmaz´ın olay anında sinir krizi geçiren yakınları ise Tarık Kanyılmaz'ın bırakıp kaçtığı 67 AF 591 plakalı otomobiline zarar verdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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