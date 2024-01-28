Erkan Baş: Bir tane Türkiye İşçi Partili varsa artık o belediye meclisinde hırsızlık yapılamaz TÜRKİYE İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "İster AKP´de, ister CHP´de, ister MHP´de, ister İYİ Parti´de olsun; o belediye meclisinde bir tane Türkiye İşçi Partili varsa artık o belediye meclisinde hırsızlık yapılamaz. Türkiye siyasetindeki bütün dengeleri hep beraber değiştireceğiz" dedi.

TÜRKİYE İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "İster AKP´de, ister CHP´de, ister MHP´de, ister İYİ Parti´de olsun; o belediye meclisinde bir tane Türkiye İşçi Partili varsa artık o belediye meclisinde hırsızlık yapılamaz. Türkiye siyasetindeki bütün dengeleri hep beraber değiştireceğiz" dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, 2024 yerel seçimleri öncesinde parti binaları açılışı için Zonguldak´ı ziyaret etti. Önce Ereğli ilçesinde parti binası açılışını yapan Baş, burada yaptığı açıklamada, seçim sürecinde gece gündüz demeden çalışacaklarını ifade ederek, "İster AKP´de olsun, ister CHP´de ister olsun, ister MHP´de olsun, ister İYİ Parti´de olsun; o belediye meclisinde bir tane Türkiye İşçi Partili varsa artık o belediye meclisinde hırsızlık yapılamaz. Türkiye siyasetindeki bütün dengeleri hep beraber değiştireceğiz" dedi.

`TÜRKİYE´DE SİYASET BOZUK BİR OYUNDUR´

Daha sonra Zonguldak kent merkezine geçen Erkan Baş, partisinin il binasının açılışını yaptı. Parti binalarının açılışında partililerin ve vatandaşların büyük emeği olduğunu ifade eden Baş, Türkiye´nin çeşitli yerlerinde açılışlar yaptıklarını söyledi. Baş, "Her yerde gururla söylüyorum. Bizim açılış etkinliklerimize bakın bir tane hırsız göremezsiniz, bir tane üçkağıtçı göremezsiniz, bir tane halkın nefret ettiği insan göremezsiniz. Hepsinin tertemiz emeğiyle, alın teriyle kurdukları bir hayat vardır. Bunun üzerine inşa ettikleri bir davaları vardır. Biz bu güce güveniyoruz" diye konuştu.

`ÜYELERİNİN EMEĞİ VE ALIN TERİYLE SİYASİ FAALİYETİNİ DEVAM ETTİREN BİR PARTİYİZ´

Parti binası açılışlarının seçimlerle ilgili olmadığını ifade eden Baş, şöyle konuştu:

"Pek çok yerde örgütlenme çalışmalarımız belli bir aşamaya gelmiş olmasına rağmen binaları olmayan bir partiyiz. Niye yok, ayıp değil. Utanmıyoruz bundan. Biz sermayeden, patronlardan, devletten 1 lira para almadan sadece üyelerinin emeği ve alın teriyle siyasi faaliyetini devam ettiren bir partiyiz. Bizim için her kuruşun değeri vardır. Temellerimizi sağlam attık, bundan sonra yükselebiliriz dediğimiz yerlerde parti binalarımızı açarız. Açtığımız parti binasının da kapandığı görülmemiştir. Biz burada işçilerin bugüne kadar ezildiği, horlandığı yok sayıldığı, sendikasızlığa, sigortasızlığa düşük ücrete uzun çalışma saatlerine, güvencesiz çalışmaya mahkum edildiği bir dönemi kapatmak için bir mücadele merkezi açıyoruz."

Genel Başkan Erkan Baş, daha sonra kentte esnaf ziyaretlerinde bulunarak TMMOB Maden Mühendisleri Odası´ndaki `Halk Buluşmaları´ etkinliğine katıldı.