Boşanmak isteyen eşini öldürüp kaçtı (2)

ŞEHİRDIŞINA ÇIKARKEN YAKALANDI

Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde ayrılmak isteyen eşi Bahar Kanyılmaz´a (22) kurşun yağdırıp öldüren Tarık Kanyılmaz; polis ekiplerinin araştırmaları sonucu, şehir dışına çıkmaya çalışırken Alaplı ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan Tarık Kanyılmaz, işlemleri için polis merkezine götürüldü. Çiftin biri 2 yaşında diğeri 4 aylık 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

OTOMOBİLE SALDIRI KAMERADA

Öte yandan, silahlı saldırının ardından Tarık Kanyılmaz´ın olay yerinde bıraktığı 67 AF 591 plakalı otomobiline, genç kadının sinir krizi geçiren yakınları tarafından zarar verildiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, bir grubun otomobile saldırdığı anlar yer alırken, aracın hala çalışır vaziyette olduğu görüldü.