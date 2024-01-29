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        BOŞANMAK İSTEYEN EŞİNİ ÖLDÜRÜP KAÇTI (2)

         Zonguldak´ınEreğli ilçesinde ayrılmak isteyen eşi Bahar Kanyılmaz´a (22) kurşun yağdırıp öldüren Tarık Kanyılmaz; polis ekiplerinin araştırmaları sonucu, şehir dışına çıkmaya çalışırken Alaplı ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan Tarık Kanyılmaz, işlemleri için polis merkezine götürüldü. Çiftin biri 2 yaşında diğeri 4 aylık 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 01:22 Güncelleme: 29.01.2024 - 01:22
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        BOŞANMAK İSTEYEN EŞİNİ ÖLDÜRÜP KAÇTI (2)
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         Zonguldak´ınEreğli ilçesinde ayrılmak isteyen eşi Bahar Kanyılmaz´a (22) kurşun yağdırıp öldüren Tarık Kanyılmaz; polis ekiplerinin araştırmaları sonucu, şehir dışına çıkmaya çalışırken Alaplı ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan Tarık Kanyılmaz, işlemleri için polis merkezine götürüldü. Çiftin biri 2 yaşında diğeri 4 aylık 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

        OTOMOBİLE SALDIRI KAMERADA

        Öte yandan, silahlı saldırının ardından Tarık Kanyılmaz´ın olay yerinde bıraktığı 67 AF 591 plakalı otomobiline, genç kadının sinir krizi geçiren yakınları tarafından zarar verildiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, bir grubun otomobile saldırdığı anlar yer alırken, aracın hala çalışır vaziyette olduğu görüldü. 

        Görüntü dökümü:

        -Otomobile saldırı anları

         

        DHA-Gündem - Türkiye-Zonguldak / Ereğli - Sinan KABATEPE

        2024-01-29 01:22:16

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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