Kazada ölen sürücü 'asli kusurlu' bulundu, 'tali kusurlu' sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi (2)- Yeniden ZONGULDAK'ta iki aracın çarpıştığı, otomobil sürücüsü Hasan Kırmızı'nın (54) öldüğü kazada hafif ticari aracın sürücüsü Birkan A. (25) hakkında 15 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. İddianameye giren bilirkişi raporunda ölen Kırmızı´nın 'asli kusurlu', tutuksuz sanık Birkan A.'nın 'tali kusurlu' olduğu belirtildi.

ZONGULDAK'ta iki aracın çarpıştığı, otomobil sürücüsü Hasan Kırmızı'nın (54) öldüğü kazada hafif ticari aracın sürücüsü Birkan A. (25) hakkında 15 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. İddianameye giren bilirkişi raporunda ölen Kırmızı´nın 'asli kusurlu', tutuksuz sanık Birkan A.'nın 'tali kusurlu' olduğu belirtildi.

Kaza, 29 Mayıs 2023'te Gökçebey ilçesi Zonguldak yolundaki kavşakta meydana geldi. Karabük'ten Devrek'e giden Hasan Kırmızı idaresindeki 06 U 9833 plakalı otomobil ile Birkan A. yönetimindeki 67 ABJ 027 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücü Kırmızı ile kızı Ayşenur Kırmızı (26) yaralandı. Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Kırmızı, kurtarılamadı. Ayşenur Kırmızı da Çaycuma Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sonrası taburcu oldu. İfadesi alınan Birkan A. da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili soruşturmasını tamamlayıp, iddianame hazırladı. İddianamede, bilirkişi raporuna da yer verildi. Raporda, Hasan Kırmızı'nın kavşaktan Ankara yönüne dönmeye çalıştığı sırada, 'yolu kontrol etmesi ve ana yoldan gelen araçlara ilk geçiş hakkını vermesi gerekirken duraksamadan ve kontrolsüz bir şekilde kavşağa girdiği' gerekçesiyle 'asli kusurlu' olduğu belirtildi. Birkan A.'nın ise hız sınırı 50 kilometre olan kavşakta yüksek hızlı seyrettiği ve Kırmızı'nın otomobiline çarptığı gerekçesiyle kaza oluşumunda 'tali kusurlu' olduğu bilirkişi raporunda yer aldı. İddianamede ayrıca Birkan A. hakkında 'bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.