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        Otomobil şarampole devrildi; Recep Aslan bebek öldü, 3 yaralı

        ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde Curuk ailesinin bulunduğu otomobil şarampole devrildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada 1 yaşındaki Recep Aslan bebek öldü, anne ile 2 kızı yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 22:37 Güncelleme: 29.01.2024 - 22:40
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        Otomobil şarampole devrildi; Recep Aslan bebek öldü, 3 yaralı
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        ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde Curuk ailesinin bulunduğu otomobil şarampole devrildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada 1 yaşındaki Recep Aslan bebek öldü, anne ile 2 kızı yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Çaycuma-Bartın yolu Çamlık Köyü mevkisinde meydana geldi. Muhammet Curuk yönetimindeki 06 YBT 01 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Otomobilde Curuk ailesinden anne Aylin (34) ile oğlu Recep Aslan ve kızları A.N. (12) ile G. Curuk (7) yaralandı. Sürücü Muhammet Curuk ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Aslan Recep Curuk bebek kurtarılamadı. Durumu ağır olan anne Aylin Curuk ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. 

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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