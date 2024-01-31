Eşinin sevgilisini öldüren koca ile 2´si oğlu 3 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi N.K.'nin (39) bulunduğu evde, birlikte gördüğü sevgilisi olduğu öne sürülen Yaşar Esen'i (35) 8 bıçak darbesiyle öldüren Mustafa Köse, 2 oğlu ve oğlunun arkadaşı hakkında `Tasarlayarak öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede yer alan savunmasında olay yerinde olmadığını söyleyen Mustafa Köse´nin giydiği pantolonunun üzerindeki kan izlerinin Yaşar Esen´e ait olduğu DNA raporuyla ortaya çıktı.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi N.K.'nin (39) bulunduğu evde, birlikte gördüğü sevgilisi olduğu öne sürülen Yaşar Esen'i (35) 8 bıçak darbesiyle öldüren Mustafa Köse, 2 oğlu ve oğlunun arkadaşı hakkında `Tasarlayarak öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede yer alan savunmasında olay yerinde olmadığını söyleyen Mustafa Köse´nin giydiği pantolonunun üzerindeki kan izlerinin Yaşar Esen´e ait olduğu DNA raporuyla ortaya çıktı.

Olay, geçen yıl 3 Nisan´da Çaycuma ilçesi Ahatlı köyünde meydana geldi. Karabük'te oturan N.K., Çaycuma ilçesine bağlı Ahatlı köyündeki ağabeyinin evine geldi. N.K., 10 gün sonra burada sevgilisi olduğu öne sürülen Yaşar Esen ile buluştu. Durumu öğrenen N.K.'nin boşanma aşamasındaki eşi Mustafa Köse de gece saatlerinde oğulları Umut Köse (20), S.T. (16) ve oğlunun arkadaşı Umut Çelen (19) ile birlikte köye geldi. 4 kişi, N.K., 11 yaşındaki kızı ve Yaşar Esen'in bulunduğu eve, camı kırarak girdi. Burada grup, Esen'e bıçak ve sopalarla saldırdı. Esen 8 yerinden bıçaklanırken, 4 şüpheli kaçtı. Çağrılan ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar Esen kurtarılamadı. Şüpheliler, suç aletleriyle birlikte şehir dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Mustafa ile oğlu Umut Köse ve arkadaşı Umut Çelen tutuklanırken, annesi N.K.'nin kızlık soy ismini taşıyan diğer oğlu S.T. adli kontrol ile serbest bırakıldı.

'SİZ ÜSTLENİN, BEN SİZE BAKARIM' DEMİŞ

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamlayarak iddianame hazırladı. İddianamede sanıklardan Umut Çelen ifadesinde, "Mustafa Köse, oğlu Umut´u arayıp `Toplayabildiğiniz kadar adam toplayın´ dedi. Bizi aldı ve yola çıktık. Mustafa `N.K. başka erkekle yatıyor. Namus meselesi´ diyerek paspasın altından 3-4 tane bıçak çıkarıp vermek istedi. Ben almadım. Eve varınca Yaşar Esen´i camdan uygunsuz gördük, küfür etti. İlk Mustafa, sonra Umut, ben ve S.T. camdan içeri girdik. Olay yerinden kaçarken Mustafa, Umut´a `Ben Yaşar´ı bıçakladım. Siz üstlenin, ben size bakarım´ dedi. Onlar kabul etmedi" dedi.

BİLGİSİ OLMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

İddianamede ayrıca sanıklardan Mustafa Köse'nin de ifadelerine yer verildi. Köse'nin suçlamaları reddederek, "Olayla ilgili hiçbir bilgim yok. Eve giderken polis ekipleri durdurunca öğrendim. Yaşar Esen´i kim niye öldürdü, bilmiyorum. Aracımdan çıkan bıçakları da bilmiyorum" dedi.

İddianamede, Köse´nin giydiği pantolondaki kan izlerinin Yaşar Esen´e ait olduğu DNA testiyle ortaya çıktığı, şüphelinin ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirildiği ifade edildi.

Cinayeti babasının işlediğini öne süren Umut Köse ise "Eve girince babam yatak odasının kapı camını kırarak odaya girdi. Önce Yaşar bıçak çekti. Yaşar bize doğru da küfür edince sinirlenip sopa ile vurdum. S.T., Yaşar´ı bacağından bıçakladı. Umut Çelen de kafasına küçük masayla vurdu. Yaşar yere düştü, babam da üzerine çıkıp bıçakladı" diye konuştu.

S.T. ise Yaşar Esen´i bıçaklamadığını, kimin nasıl vurduğunu görmediğini söyleyerek suçlamaları reddetti.

'AĞRI KESİCİ' SOPA

İddianamede olay yeri incelemesi sırasında yatak odasında 1 kanlı bıçak ile `ağcı kesici´ yazan kanlı sopanın ele geçirildiği, diğer bıçakların Mustafa Köse´nin otomobilinden çıktığı belirtildi. Ayrıca kırılan cam parçalarında Umut Çelen´in parmak izi olduğu tespit edildi.

ORTAK AMAÇ İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR

İddianamede `Mustafa Köse´nin uzun süredir ayrı yaşadığı eşi N.K.´nin Yaşar Esen ile aynı ikamette kaldığını öğrenmesi üzerine, namusuna leke geldiği düşüncesinin verdiği sinirle Umut Köse, Umut Çelen ve S.T.´yi yanına alarak köye gittikleri ve hangi ortak amaç için yola çıktıklarının bilincinde oldukları ve hiçbirinin bu duruma karşı çıkmadan veya vazgeçme imkanları varken ikamete girdikleri, yatak odası kapısını hep birlikte kırdıkları´ belirtilerek eylem ve fikir birliği içinde hareket ettikleri öne sürüldü. Zonguldak 1´nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde kabul edilen iddianameyle sanıklar hakkında `tasarlayarak kasten öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıklar ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.