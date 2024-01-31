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        Kadın kuaförü, çırağına cinsel istismardan tutuklandı

        ZONGULDAK´ta kadın kuaförü Hasan E. (45), yanında çırak olarak eğitim gören 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı. Hasan E. ifadesinde kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 21:18 Güncelleme: 31.01.2024 - 21:18
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        Kadın kuaförü, çırağına cinsel istismardan tutuklandı
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        ZONGULDAK´ta kadın kuaförü Hasan E. (45), yanında çırak olarak eğitim gören 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı. Hasan E. ifadesinde kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

        Kadın kuaföründe çırak olarak çalışan kız çocuğu, işletmenin sahibi Hasan E.´nin kendisine cinsel istismarda bulunduğu ve kendisini zorlayan mesajlar attığını ailesine anlattı. Aile, Cumhuriyet Başsavcılığı´na giderek şikayetçi oldu. Çocuğun pedagog eşliğinde alınan ifadesinde `ustası´ Hasan E.´nin kendisine dokunduğunu ve öptüğünü, iş yerinde sıkıştırarak cinsel taleplerde bulunduğunu anlattı. Savcı talimatıyla gözaltına alınan Hasan E., ifadesinde kendisine iftira atıldığını öne sürerek suçlamayı reddetti. Kuaför Hasan E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

        Ara eleman ihtiyacını gidermek için faaliyet gösteren Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezi'nin, yaşanan bu olay nedeniyle Hasan E.´nin yanında beceri eğitimi alan diğer 2 çıraklık öğrencisinin de iş yeriyle olan sözleşmesini tek taraflı feshettiği öğrenildi. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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