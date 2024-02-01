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        3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

        ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde aniden dönüş yapan otomobille, karşı yönden gelen otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 22:48 Güncelleme: 01.02.2024 - 22:50
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        3 kişinin yaralandığı kaza kamerada
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        ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde aniden dönüş yapan otomobille, karşı yönden gelen otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza öğle saatlerinde Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde, Zonguldak-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Kadircan Kabakcı (24) idaresindeki 67 EV 506 plakalı otomobil aniden sola dönüş yapmak isteyip karşı şeride geçti. Kabakcı´nın kullandığı otomobil, karşı şeritte seyir halindeki Murat Sulucak (26) idaresindeki 67 EZ 776 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobillerden kopan parçalar park halindeki 67 TR 288 plakalı otomobilin aynasını kırdı. Kazada, Sulucak, Kabakçı ile yolcusu Ufuk İnamoğlu (21) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Gökçebey Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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