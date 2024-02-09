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        900 bin liralık kablo hırsızlığına 3 tutuklama

        ZONGULDAK'ta enerji firmasından 5 günde 900 bin liralık kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 12:28 Güncelleme: 09.02.2024 - 12:30
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        900 bin liralık kablo hırsızlığına 3 tutuklama
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        ZONGULDAK'ta enerji firmasından 5 günde 900 bin liralık kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Merkez ve Kozlu ilçelerinde 29 ile 31 Ocak tarihleri arasında ve 2 Şubat'ta enerji firmasından enerji nakli için kullanılan elektrik kabloları ile bakır kablolar çalındı. Firma yetkililerinin ihbarıyla Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) incelemelere başladı. Çalınan kabloların yaklaşık değerinin 900 bin lira olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 5'i jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü ise adli kontrolle serbest kalırken, A.D., E.D. ve D.D. tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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