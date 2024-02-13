'Patpat' devrildi; 1 ölü

Olay, dün gece Alaplı ilçesine Gümeli beldesi Kale Mahallesi´nde meydana geldi. Cemal Çakmakçı´nın kullandığı `patpat´ olarak bilinen tarım aracı, kontrolden çıkarak 10 metre yüksekten ormana devrildi. Çakmakçı, devrilen patpatın altında kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Çakmakçı´nın hayatını kaybettiğini belirledi. Çakmakçı´nın cansız bedeni Alaplı Devlet Hastanesi´ne götürülürken, jandarma soruşturma başlattı.

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