Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta 14 pano, 13 trafo ve 76 dağıtım merkezinin bakımını tamamladı

Başkent EDAŞ, yılın ilk 3 ayında Zonguldak'ta hizmet verdiği 14 pano ile 13 trafo ve 76 dağıtım merkezi ile 179 kilometrelik hattın bakımını tamamlandığını duyurdu.

Zonguldak için Merkez, Kozlu, Kilimli, Devrek, Alaplı, Gökçebey, Çaycuma, Ereğli'de 1 bin 598 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, 3 bin 363 trafo ve 16 bin 678 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü. Bölgede 14 pano ile 13 trafo ve 76 dağıtım merkezi ile 179 kilometrelik hattın bakımı da tamamlandı.