Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta 14 pano, 13 trafo ve 76 dağıtım merkezinin bakımını tamamladı
Başkent EDAŞ, yılın ilk 3 ayında Zonguldak'ta hizmet verdiği 14 pano ile 13 trafo ve 76 dağıtım merkezi ile 179 kilometrelik hattın bakımını tamamlandığını duyurdu.
Başkent EDAŞ, yılın ilk 3 ayında Zonguldak'ta hizmet verdiği 14 pano ile 13 trafo ve 76 dağıtım merkezi ile 179 kilometrelik hattın bakımını tamamlandığını duyurdu.
Zonguldak için Merkez, Kozlu, Kilimli, Devrek, Alaplı, Gökçebey, Çaycuma, Ereğli'de 1 bin 598 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, 3 bin 363 trafo ve 16 bin 678 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü. Bölgede 14 pano ile 13 trafo ve 76 dağıtım merkezi ile 179 kilometrelik hattın bakımı da tamamlandı.
KENTTE 151 YENİ AYDINLATMA
Ekipler, toplam 5 kilometrelik yeni kablo döşeyerek 151 yeni aydınlatma armatürünün montajını da bitirdi. Ayrıca yeni 4 elektrik panosu montajı da tamamlandı. Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile şirket 2024 hedeflerine ulaştığını aktardı. Zonguldak'ta bakım ve yatırım çalışmalarının devam edeceği bildirildi.
Şirket, internet adresinden, Başkent 186 mobil uygulamasından, 0(312) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 numaralı Müşteri Hattı’ndan 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Başkent EDAŞ, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Karabük illerinde faaliyetlerini sürdürüyor.
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