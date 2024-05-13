TTK çalışanları, Soma'da hayatını kaybeden madencileri andı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), TTK’ye bağlı müesseselerde çalışan maden işçileriyle, Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında hayatlarını kaybeden 301 maden işçisini anmak için program düzenledi. Karadon, Kozlu, Üzülmez, Armutçuk, Amasra ve Merkez müesseselerinde düzenlenen törenlerle, tüm üretim bölgelerinde hayatını kaybeden maden işçileri için Kuran-ı Kerim okundu. Programın ardından, maden işçileri dualarla hayatını kaybeden 301 maden işçisini andı.

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