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        Haberler Gündem Güncel "Dur yapma, boşanmaktan vazgeçtim" demesine rağmen kurşun yağdırdı: Burcu'nun ölümünde kan donduran detaylar

        "Dur yapma, boşanmaktan vazgeçtim" demesine rağmen kurşun yağdırdı: Burcu'nun ölümünde kan donduran detaylar

        Adana'da boşanma aşamasındaki 31 yaşındaki eşi Burcu Cöddü'yü öldürüp, 2 kayınbiraderini de silahla öldürmeye teşebbüsten 'ağırlaştırılmış müebbet' ve '30 yıla kadar hapis' cezası ile hakkında iddianame hazırlanan Uğur Cöddü'nün yargılanmasına başlandı. 2 çocuk annesi Burcu Cöddü'nün ölmeden önce eşine "Dur yapma, boşanmaktan vazgeçtim" dediği öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 12:06 Güncelleme: 13.05.2024 - 12:12
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        "Dur yapma, boşanmaktan vazgeçtim" demesine rağmen kurşun yağdırdı: Burcu'nun ölümünde kan donduran detaylar
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        Adana'da yaşayan 31 yaşındaki Burcu Cöddü iddiaya göre, eşi Uğur Cöddü ile yaşadıkları geçimsizlik nedeniyle sık sık çocuklarını da alıp babasının evine gitmeye başladı.

        Her seferinde aile büyüklerinin araya girmesiyle Burcu Cöddü, çocuklarıyla eşinin yanına döndü.

        İddiaya göre, Uğur Cöddü'nün eşinin üzerine kredi çekmesi ve son olarak da karısını mevlide göndermemesi üzerine çiftin araları yeniden bozuldu. Burcu Cöddü, babası Metin Şimşek'i telefonla arayarak kendisini alıp evlerine götürmesini istedi. Baba Metin ve anne Medine Şimşek kızlarını ve 2 torunlarını alıp evlerine götürdü. Genç kadın eşinden boşanmaya karar vererek ailesinin yanına yerleşti.

        EŞİNE ÖLDÜRDÜ, KAYIBİRADERLERİNİ ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETTİ

        Burcu Cöddü, kardeşleri Süleyman, Harun ve yengeleri ile 15 Mayıs 2023'te çocuklarının kitapları ve okul kıyafetlerini almak için eşi Uğur Cöddü'nün kaldığı eve gitti. Sarıçam Mahallesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ndeki evde iddiaya göre, Uğur Cöddü, çocuklarının kıyafetlerini vermeyince çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Uğur Cöddü silahla eşi Burcu'yu öldürdü, kayınbiraderleri Harun ve Süleyman’ı da öldürmeye teşebbüs etti.

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        HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

        Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Uğur Cöddü hakkındaki soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, Cöddü hakkında 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından, ölümlü olayda çıkan kavgaya karıştıkları iddia edilen sanık Uğur Cöddü'nün babası Osman Cöddü, kardeşi Ünal Cöddü ile öldürülen Burcu Cöddü'nün kardeşleri Harun ve Süleyman Şimşek, babası Metin ve annesi Medine hakkında da 'Kasten yaralama, silahla basit yaralama' suçlarından iddianame hazırladı. Savcı, Uğur Cöddü'nün 'ağırlaştırılmış müebbet' ve ayrıca '30 yıla' kadar, diğer sanıkların ise 6 yıla kadar hapis cezaları ile cezalandırılmalarını talep etti.

        DURUŞMA GÜNÜ HASTANEYE KALDIRILDI

        İddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşma Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmaya, Adana Cezaevi’nde tutuklu bulunan Uğur Cöddü, rahatsızlığı nedeniyle Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği için katılamadı. Duruşmada öldürülen Burcu Cöddü'nün sanık konumundaki babası Metin, annesi Medine, müşteki sanık kardeşleri Harun ve Süleyman ile avukatları katıldı.

        "KIZIMI SENDEN BOŞATACAĞIM"

        Baba Metin Şimşek ve anne Medine Şimşek, kızları ile damatlarının uzun süredir geçinemediğini kızının devamlı eve geldiğini, araya büyüklerin girmesiyle barıştıklarını söyledi. Olay günü Burcu’nun kendilerini arayarak 'Gelin beni alın' dediğini ifade eden baba Şimşek, "Kızımı ve 2 torunumu alıp evime getirdim. Daha sonra eşim ile Uğur'un babasının evine gittik. Uğur'u çağırıp konuştuk. Uğur'a 'Kızımla seni boşatacağım, gerekirse mahkemeden uzaklaştırma çıkartacağım' diye kızdım. Kendisine küfür etmedim" dedi.

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        "TORUNLARIMIN KIYAFETLERİNİ VE KİTAPLARINI ALMAYA GİTTİLER"

        Torunlarının "Büyükbaba yarın okul var tüm kıyafetlerimiz ve çantamız evde kaldı" demesi üzerine kızı ve oğulları ile gelinlerinin eve gittiğini belirten baba Metin Şimşek, "Ben ve eşim de tartışma yaşanmasın diye peşlerinden gittik. Tartışma yaşanıyordu. Gelinlerim 'Burcu'yu dövüyor' diye çığlık attı. Uğur'un kızıma vurduğunu gördüm. Kavga sırasında Ünal (Uğur Cöddü'nün kardeşi) aracından silahı çıkartıp Uğur'a verdi. Uğur havaya iki el sıktı, sonra Burcu'ya sıktı. Araları 2-3 metreydi. Burcu 'Yapma' diyerek silahı bırakmasını istiyordu. Burcu vurulduktan sonra eşimin kucağına düştü. Uğur, daha sonra oğullarıma ateş etti" ifadelerini kullandı.

        "ABLAM ELİNDEN SİLAHI ALMAK İSTEDİ"

        Süleyman Şimşek de savunmasında, eniştesi Uğur’un elinden silahı almaya çalışan ablası Burcu'ya ateş ettiğini söyledi. Harun Şimşek de ablasının eniştesi tarafından nasıl öldürüldüğünü şöyle anlattı:

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        "Uğur kapının önünde bekliyordu. Burcu çocukların kitaplarını ve kıyafetlerini alacağını söyleyince 'Sen buradan bir şey alamazsın' diye Uğur tersledi. Aralarında alırsın, alamazsın diye tartışma çıktı. Bu sırada Uğur, Burcu’ya tokat attı. Burcu’nun kolundan tuttum, 'Hiçbir şeyi elleme, kalk gidelim' dedim. Sonrasında Uğur, Burcu’yu içeri çekmeye çalıştı. Ünal, araçtan silah çıkarttı. Uğur koşarak silahı elinden aldı. Uğur iki el havaya ateş etti. Kız kardeşim 'Yapma’ diye Uğur’un önüne hamle yaptı. İlk Burcu'ya ateş etti. Burcu yere düşünce sonra bize ateş etti."

        "SENİNLE GELİYORUM"

        Öldürülen Burcu Cöddü'nün yengesi Melis Şeyma Şimşek de tanık olarak ifade verdi. Burcu’nun öldürülme anını gören Şimşek, "Silah Uğur’un elindeydi. Burcu önüne geçerek 'Dur yapma. Boşanmaktan vazgeçtim. Ben seninle geliyorum' dedi. Uğur, Burcu ona doğru yönelince önce Burcu'ya sıktı, sonra eşime ve ardından kaynıma sıktı" dedi.

        GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İZLENDİ

        Daha sonra duruşmada olayın güvenlik kamera görüntüleri ayrıntılarıyla izlenip tutanağa geçirildi.

        Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Uğur Cöddü’nün tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki duruşmada hazır edilmesine karar verdi. Duruşma, olaya karıştıkları iddia edilen sanık Uğur Cöddü’nün davada müşteki sanık konumundaki tutuksuz babası Osman ve Ünal Cöddü ile müşteki Müzeyyen Çırak’ın dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

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