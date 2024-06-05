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        Zonguldak'ta üniversite öğrencisi denizde boğuldu

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde arkadaşları ile denize giren üniversite öğrencisi Recep Mert Karaağaç (20), boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 21:22 Güncelleme: 05.06.2024 - 21:25
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        Zonguldak'ta üniversite öğrencisi denizde boğuldu
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        ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde arkadaşları ile denize giren üniversite öğrencisi Recep Mert Karaağaç (20), boğuldu.

        Olay, akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Gülüç beldesi Tersaneler mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre 3 arkadaşı ile serinlemek için denize giden Recep Mert Karaağaç, yüzerken bir anda gözden kayboldu. Arkadaşları ve vatandaşların da yardımıyla yapılan arama çalışmalarında Karaağaç’ın izine rastlanmamasının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri denizde arama çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmasının ardından suda baygın halde bulunan Recep Mert Karaağaç, karaya çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Karaağaç, ambulansa Ereğli Devlet hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Karaağaç, özel bir hastaneye sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Recep Mert Karaağaç hayata tutunamadı. Acı haberi alan okul arkadaşları ve akademisyenler büyük üzüntü yaşadı.

        Bir süre önce babasını kaybettiği öğrenilen Karaağaç’ın Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Meslek Yüksek Okulu Deniz ve Liman İşletmeciliği 1’nci sınıfta eğitim gördüğü öğrenildi.

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