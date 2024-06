Tanık, belediye meclisi üyesinin vurulmasını azmettirdiği öne sürülen sanığın 10 milyon lira istediğini söyledi

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde 2 yıl önce Belediye Meclis Üyesi Celal Murat Birinci'yi tabancayla vuran Mertcan İ. (19) ile onu azmettirdiği iddia edilen amcası Emircan İ., babası Ercan İ. (45) ve ağabeyi Demircan İ.’nin (23) tutuksuz yargılandığı davanın duruşmasında tanıklar dinlendi. Vurulma olayını B.Y. ve D.Y.'nin para karşılığı yaptırdığını duyduğunu anlatan M.A. (58), olayın ardından Emircan İ.'nin bu kişilerden 10 milyon lira istediğini söyledi. Emircan İ., tanık beyanlarının hayal ürünü olduğunu savunurken, söz verilen Celal Murat Birinci ise B.Y.'nin yanına gelerek pişman olduğunu anlattığını söyledi.

Kozlu ilçesinde 2 yıl önce Belediye Meclis Üyesi Celal Murat Birinci'yi tabancayla vuran Mertcan İ. ile onu azmettirdiği iddia edilen amcası Emircan İ., babası Ercan İ. ve ağabeyi Demircan İ.'nin tutuksuz yargılandığı duruşmaya devam edildi. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Emircan İ., yeğenleri Demircan İ. ve Mertcan İ., silahlı saldırıya uğrayan Celal Murat Birinci ve sanık avukatları hazır bulundu. Ercan İ., duruşmaya katılmadı. Duruşma, tanık ifadeleri alınarak başladı.

Arkadaşı C.G.'nin kendisine anlatmasıyla silahlı saldırının, soruşturmada haklarında takipsizlik kararı verilen B.Y. ve D.Y. kardeşler tarafından 500 bin lira karşılığında yaptırıldığını söyleyen M.A. (58), "Olayı C.G.'den duydum. B.Y. ve D.Y.'nin, Emircan İ.'ye verdikleri ya da verecekleri 500 bin lira karşılığında Birinci'yi vurdurduğunu söyledi. C.G.'ye Birinci'nin itirazlarıyla iptal edilen imar kararına karşı müteahhitler adına eylemi yaptırdıklarını kendisine B.Y. söylemiş. Daha sonra B.Y. de yanıma geldi. Önceki gün Emircan bunu aldırıp, eziyet etmiş. B.Y.'ye sorduğumda, 'İşi, 2 tane 1+1 daire ve 500 bin lira karşılığında anlaştık. Emircan şimdi 10 milyon lira istiyor' dedi. Olayın pazarlığının da Y. ailesine ait bir evde Emircan, O.G. ve O.K.K. varken yapıldığını söyledi. Bora, benden yardım isteyince Emircan'ın evine gittim. Aralarındaki husumeti bitirmesini istedim. Orada Emircan, 'Metin abi, bir iş yaptık; bu işin bedelini istiyoruz. Murat Birinci ölecek. Öldüreceğiz. Onu öldürmeye pazarlık yaptık' dedi. Talebinin ise 10 milyon lira olduğunu söyledi. Bu 10 milyonun ödendiğini T.Y.'den duydum. D.Y., N.D. isimli çantacı aracılığıyla ödemiş" dedi.