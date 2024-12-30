Zonguldak'ta bu yıl yapılan denetimlerde 403 ruhsatsız ocak kapatıldı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, bu yıl ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik denetimler sonucu 403 ocağın kapatıldığını, 533 ton kaçak kömür ele geçirildiğini bildirdi.

Hacıbektaşoğlu, genel asayiş ve güvenlik toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Zonguldak'ın yürütülen çalışmalar sayesinde daha huzurlu, güvenli ve yaşanabilir kent haline geldiğini söyledi.

2025'in daha aydınlık gelecek inşa edecekleri, güçlü adımlar atacakları ve önemli çalışmalar yapacakları bir yıl olacağını dile getiren Hacıbektaşoğlu, kararlılıkla daha büyük hedeflere ulaşacaklarına inandıklarını, geleceğe doğru emin adımlarla yürüyeceklerini belirtti. Hacıbektaşoğlu, vatandaşların güvenliği ve huzuru için çalışmalara devam edeceklerini, bu yıl kentte toplumsal güvenliği sağlama adına önemli çalışmalar yürüttüklerini anlattı.