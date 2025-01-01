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        Zonguldak'ta öğretmenlerin bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde öğretmenler tarafından bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 15:34 Güncelleme: 01.01.2025 - 15:34
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        Zonguldak'ta öğretmenlerin bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı
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        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde öğretmenler tarafından bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı.

        Karadeniz Ereğli ilçesindeki Kurtlar Ortaokulu öğretmenleri Selim Gürel ve Müjdat Vural, araçlarıyla seyir halindeyken Okçular köyü mevkisinde yolda gördükleri şahinin uçamadığını fark etti.

        Şahinin kanadından yaralı olduğunu tespit eden öğretmenler, kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

        Avcılar tarafından vurulduğu tahmin edilen şahin, tedavi altına alındı.

        Öğretmen Müjdat Vural, AA muhabirine, yaralı halde yolda gördükleri şahini yakaladıklarını belirterek, "Kanadından yaralı olduğunu gördük. Ekiplere haber verdik, sonra da onlara teslim ettik. Çok özel ve güzel bir hayvan. İmkanımız ve uygun bir yerimiz olsa tedavisi ve bakımını kendimiz de yapardık." dedi.

        Yaralı şahinin tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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