Bakan Bayraktar: Karadeniz'deki doğal gaz üretimini 9 milyon metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni yılı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bünyesindeki Filyos Limanı’nda karşıladı. Burada enerji emekçileriyle bir araya gelen Bakan Bayraktar, 2025 yılında Karadeniz’deki doğal gaz üretimini 9 milyon metreküpün üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak Filyos’ta bulunan Karadeniz doğal gazının karaya ulaştığı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na ait limana geldi. Burada yetkililerden bilgi alan Bakan Bayraktar, Türkiye’nin enerji filosuna 2017 yılında katılan derin deniz sondaj gemisi Fatih’in kaptan köşkünden ‘Oruç Reis’, ‘Abdulhamid Han’, ‘Kanuni’ ve ‘Yavuz’ gemilerinin mürettebatına, “Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han gemilerimiz şu anda Somali açıklarında görev yapmakta olan Oruç Reis Gemisi'ndeki tüm mesai arkadaşlarım hepinize hayırlı geceler diliyorum. Bu yılın son gününde hepiniz görev başındasınız. Bizler de Fatih Gemisi'ndeyiz. Hepinizin yeni yılını tebrik ediyorum. 2025 yılı inşallah sizler için, aileleriniz için ve aynı zamanda milletimiz için huzurlu güzel bir yıl olur. Sizler bir kısmınız ülkemizin çok uzağında, bir kısmınız Karadeniz'in açıklarında çok önemli bir vazifeyi ifa ediyorsunuz. Ben her birinize çok teşekkür ediyorum" diyerek seslendi.

‘3 MİLYON HANENİN EVİNDE KENDİ ÜRETTİĞİMİZ GAZ KULLANILIYOR’ 2024 yılının son saatlerini Fatih gemisinde geçirdiğini ifade eden Bakan Bayraktar, “Bizim malumunuz bir geleneğimiz var, yılın özellikle son günü sahada bizim enerji sektörümüzde çalışan emekçilerimizle bir arada oluyoruz. Yeni yıla onlarla beraber giriyoruz. Geçen yıl Gabar’daydık. Türkiye'nin iftiharla takip ettiği önemli bir proje. Bugün orada 70 bin varili aşan bir üretime ulaşmış durumdayız. Filyos’taki doğal gaz projemiz de diğer bir önemli projemiz. Sakarya Gaz Sahası’nda keşfettiğimiz gazı biz rekor sayılacak bir sürede, çok kısa bir süre içerisinde üretmeye başladık. Ve şu anda evlerimizde Türkiye'deki yaklaşık 3 milyon hanenin evinde, burada kendi ürettiğimiz gaz kullanılıyor. Zonguldak Filyos bu anlamda çok önemli bir lokasyon bizim için. Yani burası adeta enerjinin merkezi hâline gelmiş durumda.” diye konuştu.

‘FATİH’ YENİ YILIN İLK SAATLERİNDE YENİ GÖREVİNE GİDECEK Limanda bütün hizmetlerin görülebildiğini, Fatih Sondaj Gemisi’nin ise ilk göz ağrısı olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, “Bizim 2016 yılında başlattığımız ‘milli enerji ve maden stratejimizde’ kendi gemilerimizle, kendi ekipmanımızla, kendi mühendislerimizle biliyorsunuz, aramacılık yapma hedefimiz vardı. Bu anlamda bugün dünyanın en modern filolarına sahip bir ülke konumuna geldi. Türkiye ana filomuza ilk kattığımız gemi Fatih sondaj gemisi. 2017 yılında gemiyi almıştık ve hatırlıyorum. Bu platformda biz Tuna-1 Kuyusu’ndan, Karadeniz keşfini milletimize müjdelemiştik. Cumhurbaşkanımız da buraya gelmişlerdi. Dolayısıyla bizim için çok özel bir sondaj gemisi. Tabii aradan çok uzun zaman geçti, bu gemilerin 5 yıl süresinden sonra bir periyodik özel bakım ve sertifikalandırma işlemi yapılması gerekiyor. Fatih gemisi de bunun için limandaydı. Birkaç haftalık bu faaliyetten sonra da artık, yarın yılın ilk saatlerinden itibaren yeni görev yerine doğru inşallah gidecek. Diğer gemilerimiz şu an yoğun bir faaliyet içerisindeler. Hem Yavuz hem Abdülhamid Han hem de Kanuni sondaj gemilerimiz şu anda Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretimi artırmak için çalışıyorlar. Malumunuz Somali açıklarında Oruç Reis gemimiz şu anda oradaki sismik faaliyetlere devam ediyor. İnşallah 2025 yılı da ülkemizin enerjideki bağımsızlığı için yapacağımız faaliyetlerde müspet neticeleri aldığımız bir yol olacaktır diye düşünüyorum, istiyorum.” ifadelerini kullandı.