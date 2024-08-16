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        Gece fındık bahçesinde çıkıp söndürülen yangın, rüzgarın etkisiyle yine alevlendi

        ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde gece saatlerinde deniz kenarındaki uçurumda yer alan fındık bahçesinde çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 19:47 Güncelleme: 16.08.2024 - 19:50
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        Gece fındık bahçesinde çıkıp söndürülen yangın, rüzgarın etkisiyle yine alevlendi
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        ZONGULDAK’ın Kilimli ilçesinde gece saatlerinde deniz kenarındaki uçurumda yer alan fındık bahçesinde çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Öğle saatlerinde aynı bölgede rüzgarın etkisiyle tekrar başlayan yangın da 5 saatte söndürüldü.

        Yangın, gece saat 02.00 sıralarında Kilimli ilçesi ile Çatalağzı beldesi arasında bulunan Radar Tepe mevkisinde bulunan fındık bahçesinde meydana geldi. Fındık bahçesinden yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, saat 06.00 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü. Öğle saatlerinde rüzgarın kuvvetlenmesiyle aynı bölgeden tekrar duman yükselmeye başladı. Yangının çam ağaçlarının bulunduğu ormana sıçrama ihtimaline karşı çevredeki özel firmalara ait termik santrallerin ve çevre ilçe ve beldelerin itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, polis, jandarma ve sağlık ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Sahil Güvenlik botu da denizden fındık bahçesindeki yangını kontrol ederek karadaki ekiplere bilgi verdi. Öğle saatlerinde başlayan yangın, 5 saat süren mücadelenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, bölgede soğutma çalışması başlattı. Kilimli Kaymakamı Necdet Özdemir ve Çatalağzı Belediye Başkanı Yavuz Palabaş, çalışmaları yakından takip etti.

        Ekipler yangının çıkış sebebini tespit etmek için inceleme başlattı.

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