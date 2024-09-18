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        Otomobille çarpışan bisikletli çocuğun dişi aracın üzerinde kaldı

        ZONGULDAK'IN Ereğli ilçesinde otomobille çarpışan bisikletli çocuk yaralanırken, kırılan dişi ise otomobilin üzerinde kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 19:10 Güncelleme: 18.09.2024 - 19:15
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        Otomobille çarpışan bisikletli çocuğun dişi aracın üzerinde kaldı
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        ZONGULDAK’IN Ereğli ilçesinde otomobille çarpışan bisikletli çocuk yaralanırken, kırılan dişi ise otomobilin üzerinde kaldı.

        Kaza, akşam saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi Şehit Rıdvan Sokak üzerinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla bisiklet süren E.E. (15), ara sokaktan ana yola çıktığı sırada karşı yönden gelen Duygu E. (37) yönetimindeki 67 AAD 970 plakalı otomobille çarpıştı. Yaralanan E.E., kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Öte yandan, E.E.'nin kırılan dişi ise otomobilin üzerinde kaldı. Otomobil sürücüsü Duygu E. dişi otomobilin üzerinden alıp atarken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        Galeri
        Galeri
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