Otomobille çarpışan bisikletli çocuğun dişi aracın üzerinde kaldı

Öte yandan, E.E.'nin kırılan dişi ise otomobilin üzerinde kaldı. Otomobil sürücüsü Duygu E. dişi otomobilin üzerinden alıp atarken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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