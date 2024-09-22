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        Yaptığı hamleyle husumetlisinin belinden çıkarmaya çalıştığı tabancayı aldı

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Selim Gültekin, iş yerine gelen husumetli olduğu D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 10:32 Güncelleme: 22.09.2024 - 10:35
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        Yaptığı hamleyle husumetlisinin belinden çıkarmaya çalıştığı tabancayı aldı
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        ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde Selim Gültekin, iş yerine gelen husumetli olduğu D.D.’nin belinden çıkarmaya çalıştığı tabancayı arkasından yaklaşıp, yaptığı hamleyle aldı. Gözaltına alınan D.D. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. O anlar, kameraya yansıdı.

        Olay, 7 Eylül’de Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi’nde meydana geldi. Selim Gültekin, daha önce aralarında tartışma yaşanan D.D. kendisini arayıp konuşmak isteyince iş yerine çağırdı. Gültekin bir gün sonra iş yerinin önünde çocukları ile oynarken D.D. geldi. D.D.’nin elini beline atıp iş yerine girmek istediğini gören Görmez, arkadan yaklaşıp yaptığı hamleyle silahı aldı. Görmez ve arkadaşları D.D.’yi yakalayıp, gelen polis ekiplerine teslim etti. İfadeleri alınan 2 kişinin daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

        Bu arada olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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