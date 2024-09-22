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        Hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü Ömer Erdem Aydın (42), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 14:11 Güncelleme: 22.09.2024 - 14:15
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        Hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
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        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü Ömer Erdem Aydın (42), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde Zonguldak-Ereğli kara yolunun Delihakkı rampasında meydana geldi. Zonguldak yönüne giden B.T. idaresindeki 67 UE 933 plakalı hafif ticari araç, Ömer Erdem Aydın yönetimindeki 67 AEN 849 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü, evli ve 1 çocuk babası Aydın yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aydın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Hafif ticari aracın sürücüsü B.T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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