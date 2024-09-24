'Change-oto' yapan çeteye yönelik operasyonda 11 şüpheli adliyede (2)

3ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Zonguldak’ta ‘change-oto’ şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden, M.O. (47), A.K. (48) ve P.Y. (41) tutuklandı, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için piyasa değerinin altında fiyatlandırılan araçlarla ağır hasarlı araçları satın alırken dikkatli ve duyarlı olmaları, araçları kontrol ettirirken güvenilir ve uzman eksperleri tercih etmeleri önem arz etmektedir.” denildi.