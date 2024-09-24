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        'Change-oto' yapan çeteye yönelik operasyonda 11 şüpheli adliyede (2)

        3ŞÜPHELİ TUTUKLANDIZonguldak'ta 'change-oto' şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden, M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 19:05 Güncelleme: 24.09.2024 - 19:10
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        'Change-oto' yapan çeteye yönelik operasyonda 11 şüpheli adliyede (2)
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        3ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Zonguldak’ta ‘change-oto’ şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden, M.O. (47), A.K. (48) ve P.Y. (41) tutuklandı, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için piyasa değerinin altında fiyatlandırılan araçlarla ağır hasarlı araçları satın alırken dikkatli ve duyarlı olmaları, araçları kontrol ettirirken güvenilir ve uzman eksperleri tercih etmeleri önem arz etmektedir.” denildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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