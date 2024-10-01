Zonguldak Valisi: Geçmiş taşkınlarda, iş yerini veya konutunu su basanlar buraları terk etsin (2)

MEZARLIKTAHEYELAN

Zonguldak’ta 48 saattir etkisini sürdüren yağışın ardından kentte yaşanan olumsuzluklar devam etti. Kozlu sahil yolunda zaman zaman büyük su birikintileri oluştu. Çatalağzı beldesindeki mezarlıkta heyelan meydana geldi. 10 dolayında mezarın toprakla birlikte kaydığı, bazılarının kırıldığı görüldü. Mezarların hasar gördüğünü öğrenen bazı vatandaşlar bölgeye gelerek yakınlarının mezarlarını kontrol etti. Kilimli ilçesinde ise bir evin istinat duvarı, ağaçla beraber yolun üstüne düştü. Ekipler yolu açmak için çalışma başlatırken trafik kontrollü olarak sağlandı.

HER YAĞIŞTA SORUN YAŞANAN YERDE TAŞKIN Kozlu ilçesinde bulunan Ilıksu Mahallesi’nde her yağışta olduğu gibi bu yağışta da taşkınlar meydana geldi. Mahallenin içinden geçen büyük dere taşma seviyesine gelse de taşkın yaşanmadı ancak mahalle arasındaki menfezden akan küçük dere, bendini aşarak yola döküldü. Çevresinde taşkın yaşanırken, ekipler kum ve çakılla set yaparak taşkın sularının dereye akmasını sağladı. Ilıksu Sahili’nde kayığını unutan bir deniz tutkunu ise ayakkabılarını çıkarıp, taşan sulardan sahile gitmeye çalıştı. Suların içinde yalın ayak yürüyüp karşıya ulaşan kişi, daha sonra ayakkabılarını giydi.

YARIN DA DAHİL 100 KİLOGRAM YAĞIŞ BEKLENİYOR Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ile birlikte 112 binasında oluşturulan kriz masasında durum değerlendirmesi yaptı. Kente beklenenden çok daha fazla yağış düştüğünü ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, “Bu ana kadar can kaybı, ciddi bir yaralanma meydana gelmedi. Şu ana kadar son 17 saatte 180 kilogram yağış Kozlu’ya, 160 kilogram da Zonguldak merkeze, Ereğli’ye 70 kilogram civarında yağış düştü. Kozlu’ya son 48 saatte 216 kilogram yağış düştü, merkeze ise 203 kilogram. Bu beklenenin çok üzerinde bir yağış. 12 saatte 50 kilogram olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminleri vardı. Beklenenin çok üstünde yağış aldık ama çok şükür ciddi bir sıkıntı yaşamadık. Şu ana kadar 79 ihbar yapıldı. Bunların 58’i su baskını, 13’ü toprak kayması, 8’i kaya düşmesi. Hepsine müdahale edildi. Henüz tehlike geçmiş değil. Gece 12’ye kadar şiddetli yağış devam edecek. Metrekareye 50-60 kilogram yağış bekliyoruz. Yarın akşama kadar zaman zaman şiddetini kaybedecek ama 40-50 kilogram bir yağış daha bekliyoruz. 48 saattir devam eden bir yağış var, heyelan riskli yerler tahliye edilmiş olsa da yeni riskler oluşabilir, toprak doymuş vaziyette.” dedi.