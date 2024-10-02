Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak Valisi: Geçmiş taşkınlarda, iş yerini veya konutunu su basanlar buraları terk etsin (3)

        HEYELENAPARTMANIN GİRİŞİ KAPATTI, MAHSUR KALAN 6 KİŞİ KURTARILDIZonguldak'ta 48 saati aşkın süredir etkisini sürdüren yağış, heyelan ve su taşkınlarına sebep oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 00:22 Güncelleme: 02.10.2024 - 00:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak Valisi: Geçmiş taşkınlarda, iş yerini veya konutunu su basanlar buraları terk etsin (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        HEYELENAPARTMANIN GİRİŞİ KAPATTI, MAHSUR KALAN 6 KİŞİ KURTARILDI

        Zonguldak’ta 48 saati aşkın süredir etkisini sürdüren yağış, heyelan ve su taşkınlarına sebep oldu. Kentin farklı noktalarında su taşkınları yaşanırken Terakki Mahallesi Buldanlı Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanın yanındaki dolgu toprakta heyelan meydana geldi. Akan toprak yığını, apartmanın girişini tamamen doldurdu. Evdekiler yaşanan gürültünün ardından heyelanı fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. En üst katta mahsur kalan 1’i çocuk 6 kişilik Özçelik ailesi, itfaiyenin merdiveniyle kurtarılarak binadan tahliye edildi. Tahliye edilenler yalın ayak evlerini terk ederken, son kurtarılan kişinin ayağında ayakkabı olduğu görüldü. Olayda yaralanan olmazken polis ekipleri heyelanın olduğu alana şerit çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Evden itfaiye merdiveni ile tahliye edilenlerden Cengiz Özçelik “Yağmurdan dolgu toprak, sular akamayınca aldı toprağı indirdi aşağı. 6 kişiydik. Sağlığımızda bir sıkıntı yok. Şükürler olsun.” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu: İran büyük bir hata yaptı
        Netanyahu: İran büyük bir hata yaptı
        İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi
        İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi
        İran Cumhurbaşkanı İran ile karşı karşıya gelmeyin
        İran Cumhurbaşkanı İran ile karşı karşıya gelmeyin
        İran'ın saldırılarının ardından Biden'dan ilk açıklama
        İran'ın saldırılarının ardından Biden'dan ilk açıklama
        İran yüzlerce füze attı: 70 dakikalık sığınak uyarısı!
        İran yüzlerce füze attı: 70 dakikalık sığınak uyarısı!
        İran İsrail'e füze yağdırdı, hava sahaları kapandı!
        İran İsrail'e füze yağdırdı, hava sahaları kapandı!
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        Ortadoğu'da tansiyon yükseldi
        Ortadoğu'da tansiyon yükseldi
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        120 kişiden Diddy hakkında cinsel saldırı davası!
        120 kişiden Diddy hakkında cinsel saldırı davası!
        TBMM'de yeni yasama yılı başladı!
        TBMM'de yeni yasama yılı başladı!
        Petrol ve altında 'füze' yükselişi
        Petrol ve altında 'füze' yükselişi
        'Savaş bizi çıkmaza sokuyor'
        'Savaş bizi çıkmaza sokuyor'
        Devlet Bahçeli ile Özgür Özel bir araya geldi
        Devlet Bahçeli ile Özgür Özel bir araya geldi
        "Okan Buruk en büyük hatayı yaptı!"
        "Okan Buruk en büyük hatayı yaptı!"
        DEM Parti ile tokalaşma
        DEM Parti ile tokalaşma
        Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi!
        Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi!
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
        Kışı önden tahmin etmek mümkün mü?
        Kışı önden tahmin etmek mümkün mü?
        "RFS ile Galatasaray ayrı dünyalarda"
        "RFS ile Galatasaray ayrı dünyalarda"

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta heyelan nedeniyle girişi kapanan apartmanda mahsur kalan 6 kiş...
        Zonguldak'ta heyelan nedeniyle girişi kapanan apartmanda mahsur kalan 6 kiş...
        Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara
        Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara
        Zonguldak Valisi: Geçmiş taşkınlarda, iş yerini veya konutunu su basanlar b...
        Zonguldak Valisi: Geçmiş taşkınlarda, iş yerini veya konutunu su basanlar b...
        Zonguldak'ta kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor
        Zonguldak'ta kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor
        Zonguldak Valisi: Geçmiş taşkınlarda, iş yerini veya konutunu su basanlar b...
        Zonguldak Valisi: Geçmiş taşkınlarda, iş yerini veya konutunu su basanlar b...
        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu kuvvetli yağışa ilişkin açıklama yaptı:
        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu kuvvetli yağışa ilişkin açıklama yaptı: