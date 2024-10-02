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        Zonguldak'ta sağanak yağmur nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

        ZONGULDAK'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ekim Çarşamba günü hem Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEUN) hem de diğer tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 00:40 Güncelleme: 02.10.2024 - 00:45
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        Zonguldak'ta sağanak yağmur nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
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        ZONGULDAK'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ekim Çarşamba günü hem Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde (BEUN) hem de diğer tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

        Aşırı yağıştan kaynaklanan su taşkınları ve heyelanların yaşandığı Zonguldak’ta, valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde devam etmesi beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ekim Çarşamba günü tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Valiliğin açıklamasında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi. Ayrıca BEUN sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üniversitede de eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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