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        Fındık bahçesindeki kadını domuz sanıp, tüfekle vurarak öldürdü (2)

        EVHAPSİ CEZASI VERİLDİZonguldak'ta domuz sanarak av tüfeği ile Senem Çakır'ı (80) vurarak öldüren Serment Bayrak'ın (50) savcılık işlemleri tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 18:51 Güncelleme: 05.10.2024 - 18:51
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        Fındık bahçesindeki kadını domuz sanıp, tüfekle vurarak öldürdü (2)
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        EVHAPSİ CEZASI VERİLDİ

        Zonguldak'ta domuz sanarak av tüfeği ile Senem Çakır'ı (80) vurarak öldüren Serment Bayrak'ın (50) savcılık işlemleri tamamlandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Bayrak'a 30 günlük ev hapsi cezası verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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