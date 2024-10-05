Fındık bahçesindeki kadını domuz sanıp, tüfekle vurarak öldürdü (2)

Zonguldak'ta domuz sanarak av tüfeği ile Senem Çakır'ı (80) vurarak öldüren Serment Bayrak'ın (50) savcılık işlemleri tamamlandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Bayrak'a 30 günlük ev hapsi cezası verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

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