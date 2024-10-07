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        Küba'da ölen işçiler son yolculuğuna uğurlandı

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinden çalışmak için gittikleri Küba'da tersanede meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında ağır yaralanan ve tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybeden Halil Karadeniz (44) ve Fuat Türkyılmaz (41), memleketleri Ereğli'de son yolculuklarına uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 19:02 Güncelleme: 07.10.2024 - 19:05
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        Küba'da ölen işçiler son yolculuğuna uğurlandı
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        ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinden çalışmak için gittikleri Küba’da tersanede meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında ağır yaralanan ve tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybeden Halil Karadeniz (44) ve Fuat Türkyılmaz (41), memleketleri Ereğli’de son yolculuklarına uğurlandı.

        Ereğli ilçesine bağlı Danışmentli köyünden çalışmak için Küba’ya giden Halil Karadeniz ve Fuat Türkyılmaz, tersanede işe girdi. İki işçi 26 Eylül günü ‘Belgin Sultan’ isimli gemide kaynak yapımı sırasında patlamanın ardından çıkan yangında ağır yaralandı. Karadeniz ve Türkyılmaz, tedavi gördükleri hastanede bir hafta sonra yaşamı yitirdi. İki Türk işçinin cenazeleri memleketleri Ereğli’ye gönderildi. Ereğli Devlet Hastanesi morgundan alınan Karadeniz ve Türkyılmaz’ın cenazeleri Danışmentli köyüne getirildi.

        Köy camisinde kılınan cenaze namazına Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Dinar, siyasi parti ilçe başkanları, firma yetkilileri ile işçilerin yakınlarıyla köy sakinleri katıldı. Halil Karadeniz ve Fuat Türkyılmaz kılınan cenaze namazından sonra köy mezarlığında son yolculuklarına uğurlandı.

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