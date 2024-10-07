Küba'da ölen işçiler son yolculuğuna uğurlandı

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinden çalışmak için gittikleri Küba’da tersanede meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında ağır yaralanan ve tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybeden Halil Karadeniz (44) ve Fuat Türkyılmaz (41), memleketleri Ereğli’de son yolculuklarına uğurlandı.

Ereğli ilçesine bağlı Danışmentli köyünden çalışmak için Küba’ya giden Halil Karadeniz ve Fuat Türkyılmaz, tersanede işe girdi. İki işçi 26 Eylül günü ‘Belgin Sultan’ isimli gemide kaynak yapımı sırasında patlamanın ardından çıkan yangında ağır yaralandı. Karadeniz ve Türkyılmaz, tedavi gördükleri hastanede bir hafta sonra yaşamı yitirdi. İki Türk işçinin cenazeleri memleketleri Ereğli’ye gönderildi. Ereğli Devlet Hastanesi morgundan alınan Karadeniz ve Türkyılmaz’ın cenazeleri Danışmentli köyüne getirildi.