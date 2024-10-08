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        Öğrenci servis minibüsüne çarpan yaya öldü

        ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde otobüse binmek için acele edip, karşıya geçmeye çalışan Özkan Baş (36), yolda ilerleyen öğrenci servis minibüsüne yandan çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 14:12 Güncelleme: 08.10.2024 - 14:15
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        Öğrenci servis minibüsüne çarpan yaya öldü
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        ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde otobüse binmek için acele edip, karşıya geçmeye çalışan Özkan Baş (36), yolda ilerleyen öğrenci servis minibüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile yığılan Baş, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde Kozlu ilçesi Fatih Mahallesi Şehit Muhammet Maden Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; özel halk otobüsüne binmek için acele edip, yolun karşısına geçmeye çalışan Özkan Baş, Erdin B.Y. (60) idaresindeki 67 S 0020 plakalı öğrenci servis minibüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Baş için çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Baş, ambulansa Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Baş, hastanede kurtarılamadı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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