Dayı- yeğen tabanca satışında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle öldürülmüş

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde ormanda av tüfeği ile vurularak öldürülen Hayrettin Çorukcu (60) ile yeğeni Yüksel Kürekci’nin (46), cinayetinde sır perdesi aralandı. Gözaltına alınan Özgür Yolcu (28) ifadesinde tabanca satışı nedeniyle yaşanan anlaşmazlık sonucu önce Kürekçi’yi ardından da silahını almaya çalışan Çorukcu’yu tüfekle vurduğunu itiraf etti. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen yolcu tutuklandı.

Olay, 3 gün önce Devrek ilçesi Alparslan köyü ile Bılık köyü arasındaki ormanda meydana geldi. İddiaya göre, Hayrettin Çorukcu ile galerici yeğeni Yüksel Kürekci, ormanda içki içtikleri sırada silahlı saldırıya uğradı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Hayrettin Çorukcu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Yüksel Kürekci ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alanan Kürekci de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan otopside dayı yeğenin av tüfeği ile vurulduğu tespit edildi.

ÖZEL EKİP BİN SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLENDİ Çifte cinayetle ilgili jandarma ve polislerden oluşan özel bir ekip oluşturuldu. Özel ekibin yaptığı araştırmada bin saatlik kamera görüntüsü izlendi. Köyde 7 ev, 2 işyeri ve 2 araçta yapılan aramalarda 10 av tüfeği ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı. SİLAH SATIŞINDAN KAYNAKLANAN TARTIŞMADA 2 KÖYLÜSÜNÜ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ Gözaltına alınan ve jandarmadaki sorgusunda Özgür Yolcu, cinayeti itiraf etti. Yolcu’nun ifadesinde, “Daha önce tabanca alışverişi yapmıştık. Tabancayı geri almak istedim, parada anlaşamadık. Olay günü de tartıştık, bana küfür etti. Önce Yüksel’e ateş ettim, Hayrettin silaha davranınca korkup ona da ateş ettim. Yüksel’in silahını ve mermileri de alıp kaçtım. Belen Mahallesi’nde gömdüm. Evime gelince kıyafetlerimi ve boş kartuşları sobada yaktım.” dedi. İtirafın ardından içlerinde Yüksel Kürekci’nin eşi, kızı ve oğlu olan 7 kişi serbest bırakıldı.