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        Zonguldak açıklarındaki hortum kamerada

        ZONGULDAK açıklarında denizde oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 12:21 Güncelleme: 16.10.2024 - 12:25
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        Zonguldak açıklarındaki hortum kamerada
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        ZONGULDAK açıklarında denizde oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kentte, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6 ile 12 derece altına düşeceği uyarısının ardından sabah saatlerinde hafif yağmur yağışı etkili oldu. Bu sırada denizde ise hortum oluştu. Tepebaşı Mahallesi'nden cep telefonu kamerasıyla kaydedilen hortum yaklaşık 4 dakika sürerken, tehlike oluşturmadan kayboldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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