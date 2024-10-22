Köylüsünü başına keserle vurarak öldüren sanığa indirimli 32 yıl hapis

ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde Ali Genç’i (78) başına keserle vurarak öldüren Fikret Canbaz (28), 'Tasarlayarak öldürme' suçundan takdiri indirim ile 25 yıl ve 'Gece vakti nitelikli hırsızlık'tan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 'Konut dokunulmazlığını ihlal'den 6 bin lira para cezası alan Canbaz, 'Mala zarar verme' suçundan beraat etti. Olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla yargılanan ve başka suçtan tutuklu olan O.K. ise tüm suçlardan beraat etti.

Olay, 4 Temmuz 2022'de Çaycuma ilçesi Temenler köyünde meydana geldi. Almanya'dan iznini geçirmek için köyüne gelen E.P., evde dedesi Ali Genç’i hareketsiz bulup 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Adrese gelen ekipler, Ali Genç'in, başına sert cisimle vurulup öldürüldüğünü belirledi. Gözaltına alınan E.P., dedesini öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

SAHİPSİZ BİR ÇİFT AYAKKABI SAYESİNDE CİNAYET ÇÖZÜLDÜ

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, evde bulunan sahipsiz bir çift ayakkabının kime ait olduğunu belirlemeye çalıştı. Jandarma ekipleri, ayrıca evden kıyafetler alındığını tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Fikret Canbaz olduğunu, ayağında, evden aldığı ayakkabının bulunduğunu ve kendi ayakkabılarını da evde bıraktığını belirledi. Suçsuz olduğu anlaşılan E.P., serbest bırakıldı.

Antalya'da, aynı yıl ağustos ayında polisin uyuşturucu bulunan bir eve yaptığı baskınla yakalanan Fikret Canbaz, Zonguldak’a getirilip, cinayet mahallinde keşif yaptırıldı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Fikret Canbaz ifadesinde, Ali Genç'in çocukken kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia edip, bu nedenle cinayeti işlediğini itiraf etti.