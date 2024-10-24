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        Zonguldak'ta dolandırıcılık operasyonu: 4 şüpheli adliyede

        ZONGULDAK'ta, aklen malul kişilere kredi çektirerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 12:39 Güncelleme: 24.10.2024 - 12:45
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        Zonguldak'ta dolandırıcılık operasyonu: 4 şüpheli adliyede
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        ZONGULDAK’ta, aklen malul kişilere kredi çektirerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu kentte, aklen malul kişilere kredi çektirerek dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, T.T., A.B., Ş.A. ve A.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla bu sabah adliyeye sevk edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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