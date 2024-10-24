Zonguldak'ta dolandırıcılık operasyonu: 4 şüpheli adliyede

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu kentte, aklen malul kişilere kredi çektirerek dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, T.T., A.B., Ş.A. ve A.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla bu sabah adliyeye sevk edildi.

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