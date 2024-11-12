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        'Müşterilerini benimle paylaş' kavgasına tutuklama

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kendisiyle aynı işi yapan asansör firması sahibi B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 17:29 Güncelleme: 12.11.2024 - 17:29
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        'Müşterilerini benimle paylaş' kavgasına tutuklama
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        ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, kendisiyle aynı işi yapan asansör firması sahibi B.T.'yi, 'Benimle müşterilerini paylaş, bana iş vermezsen ben almasını bilirim' sözleri nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vuran E.G. tutuklandı.

        Olay, dün Ereğli ilçesi Kepez Mahallesi İlyas Karaca Sokak’ta meydana geldi. Yeni bir asansör firması kuran B.T., aynı iş kolunda faaliyet gösteren E.G.’yi iddiaya göre, 'Benimle müşterilerini paylaş, bana iş vermezsen ben almasını bilirim' diyerek tehdit edince önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kavga sırasında E.G., tabancayla B.T.’ye ateş etti. Sağ bacağından giren kurşunun sol kasığından çıktığı B.T., kanlar içinde yerde kaldı. E.G. polise teslim olurken, B.T. özel bir hastanede tedavi altına alındı.

        B.T.’nin hastanedeki tedavisi devam ederken, Asayiş Büro Amirliği’ndeki işlemleri tamamlanan E.G., Ereğli adliyesine götürüldü. E.G. burada çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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