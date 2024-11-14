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        Eski sevgilisi ve ablasını bıçaklayan şüpheli, tutuklandı

        ZONGULDAK'ta, caddede karşılaştığı eski sevgilisi Elif E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 15:27 Güncelleme: 14.11.2024 - 15:30
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        Eski sevgilisi ve ablasını bıçaklayan şüpheli, tutuklandı
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        ZONGULDAK’ta, caddede karşılaştığı eski sevgilisi Elif E.’yi (38) ve engel olmaya çalışan ablası Ecem E.’yi (42) bıçakla yaralayan şizofreni hastası Hüseyin Can Şahin, tutuklandı. Abla-kardeş ise tedavilerinin ardından taburcu oldu.

        Olay, dün kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa’da meydana geldi. Hüseyin Can Şahin, eski sevgilisi Elif E. ile yolda karşılaşınca taraflar arasında tartışma çıktı. Şahin, yanındaki bıçakla Elif E.’yi karnından bıçakladı. Elif E.’nin ablası Ecem E. de Şahin’e engel olmaya çalışırken, sağ göğsüne isabet eden bıçakla hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinden koşarak kaçan Şahin, daha sonra yakalandı. Yaralı abla-kardeş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Abla-kardeşin ayakta tedavi gördüğü ve aynı akşam taburcu edildikleri ifade edildi.

        Hüseyin Can Şahin’in, polise verdiği ifadede, evlilik aşamasındayken kendisinden ayrılan Elif E. ile caddede karşılaştığını, kendisine hakaret edince sinirlenerek olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şahin, adliyeye sevk edildi. Şahin, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Öte yandan, Hüseyin Can Şahin’in şizofreni hastası olduğu, daha önceden annesinin kendisine vasi olarak atandığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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