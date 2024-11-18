Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü

İtfaiye ekipleri evde soğutma çalışması yaptı. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Koç’un cansız bedeni, cenaze aracıyla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yalçın Koç’un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

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