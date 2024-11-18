Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü
ZONGULDAK'ta Yalçın Koç (71), yalnız yaşadığı tek odalı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.
ZONGULDAK’ta Yalçın Koç (71), yalnız yaşadığı tek odalı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.
Tepebaşı Mahallesi Değirmenbaşı Sokak’ta sabah saatlerinde Yalçın Koç’u göremeyen komşuları evine gitti. Koç’un evinden duman çıktığını gören komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeri giren ekipler, Yalçın Koç’un yatağında cansız bedenini buldu. Koç’un ölüm haberini alıp gelen yakınları gözyaşı döktü.
İtfaiye ekipleri evde soğutma çalışması yaptı. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Koç’un cansız bedeni, cenaze aracıyla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yalçın Koç’un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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